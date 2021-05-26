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الأمم المتحدة تحذر من خطر حصول مجاعة في تيغراي

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الأربعاء، 26-05-2021 10:37 ص

الأمم المتحدة تحذر من خطر حصول مجاعة في تيغراي

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الوكيل الإخباري- حذرت الأمم المتحدة في مذكّرة أرسلتها إلى مجلس الأمن، ليل أمس الثلاثاء، من وجود خطر جدّي بحدوث مجاعة، خلال الشهرين المقبلين، في إقليم تيغراي بأثيوبيا الذي يشهد نزاعا حربيا شديدا بين السلطة والمعارضة.

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وبحسب نيويورك تايمز، قال وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة، مارك لوكوك "من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تيغراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأنّ أطراف النزاع يقيدون الوصول إلى الغذاء".

 

وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعيّن على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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