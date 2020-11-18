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الأربعاء، 18-11-2020 06:55 ص

20 مليون دولار لإثيوبيا

الأمم المتحدة.. تخصيص 100 مليون دولار لمحاربة الجوع في العالم

دو
مبالغ نقدية من فئة الدولار


الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تخصيص 100 مليون دولار من صندوق أممي طارئ لمحاربة الجوع في العالم.

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وأشار المكتب في بيانه إلى أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك قام بتخصيص المبلغ المذكور لضمان الغذاء لسكان الدول الأكثر عرضة للمجاعة، جراء التراجع الاقتصادي الذي تسبب به وباء فيروس كورونا.

وسيقدم مبلغ 20 مليون دولار لإثيوبيا التي تواجه وضعا صعبا بسبب الجفاف، وقد تشهد ترديا للوضع.

 

وأوضح البيان أن 80 مليون دولار ستقدم لأفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان واليمن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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