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الأحد، 31-07-2022 12:30 م

الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع بالعراق للتهدئة

العراق2


الوكيل الإخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أطراف النزاع بالعراق للتهدئة وتجنب العنف.

وناشد غوتيريش في بيان، نشرته المواقع الرسمية العراقية، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالأزمة، إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.

وقال "أتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، التي أصيب خلالها العديد من الأشخاص"، مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات.

وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى الارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة، من خلال الحوار السلمي والشامل، وتلبية مطالب الإصلاح للشعب.

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