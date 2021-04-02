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الجمعة، 02-04-2021 11:19 ص

الأمم المتحدة تدعو إلى توفير فرص التعليم والعمل للمصابين بالتوحد وتعزيز حقوقهم

الامم المتحدة


الوكيل الاخباري - شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن تركز جهود التعافي من جائحة كورونا على توفير عالم أكثر شمولا يقدر إسهامات جميع الناس، بمن فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة.

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وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، قال أنطونيو غوتيريش إن أزمة (كـوفيد-19) تسببت في وضع عقبات وتحديات جديدة على الطريق، ولكن جهود تنشيط الاقتصاد العالمي تتيح الفرصة لإعادة تصور أماكن العمل بحيث يصبح التنوع والشمول والإنصاف حقيقة واقعة، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

 

ويرى الأمين العام أن التعافي من الجائحة يمثل فرصة سانحة لإعادة النظر في الأنظمة التعليمية والتدريبية لضمان توفير الفرص أمام المصابين بالتوحد لتحقيق كامل إمكاناتهم.


وفي هذا الإطار أكد غوتيريش أهمية كسر العادات القديمة، وقال إن إتاحة وصول المصابين بالتوحد لعمل لائق على أساس المساواة تقتضي تهيئة بيئة تمكينية واتخاذ ترتيبات ملائمة مراعية لاحتياجاتهم.


وشدد على ضرورة إعمال حقوق جميع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، بمن فيهم المصابون بالتوحد، بما يضمن مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حتى لا يُترك أحد وراء ركب السعي لتحقيق خطة التنمية المستدامة.


ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل المشترك إلى جانب جميع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والمنظمات التي تمثلهم لإيجاد حلول مبتكرة للتعافي وتهيئة عالم أفضل للجميع.


--(بترا)

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