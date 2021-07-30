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الجمعة، 30-07-2021 11:33 ص

الأمم المتحدة تدعو الى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاتجار بالبشر

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الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الى اتخاذ إجراءات فاعلة ضد الاتجار بالبشر ، قائلا إن ثلث ضحاياه من الأطفال وأن نحو 124 مليون شخص سقطوا في براثن الفقر بسبب جائحة كوفيد-19.

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وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 من تموز من كل عام، أن نصف الضحايا في البلدان منخفضة الدخل هم من الأطفال ومعظمهم يتم الاتجار بهم للعمل القسري، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.


وقال غوتيريش، إن المجرمين في كل مكان يستخدمون التكنولوجيا للعثور على الأشخاص الذين يوجدون في حالة ضعف والتحكم فيهم واستغلالهم، حيث يتم استغلال الأطفال بشكل متزايد من خلال المنصات الإلكترونية.


وتزامنا مع اليوم العالمي لهذا العام، أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة بعنوان "أصوات الضحايا تقود الطريق" لتسليط الضوء على قصص الضحايا وعلى أدوارهم في مكافحة الاتجار.


المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، قالت إن "أصوات الضحايا أساسية لمنع الاتجار ودعم الناجين وتقديم الجناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تعميق مواطن الضعف أمام الاتجار.


--(بترا)

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