الأمم المتحدة تدعو لاحترام حرية تنقل قوات 'يونيفيل' في لبنان

الوكيل الإخباري-دعت الأمم المتحدة إلى احترام حرية تنقل قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان "يونيفيل"، إثر تعرضها لهجوم من مجهولين، قبل يومين.

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جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة، في وقت متأخر الأربعاء.



وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من جماعة "حزب الله"، نقلت عن مصدر أمني، قوله إن "الحادث وقع بسبب اعتراض عدد من الأهالي على قيام الجنود الأمميين بتصوير منازل سكنية" بمدينة بنت جبيل (جنوب).



ودعا المتحدث الأممي "جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية تنقل قوات يونيفيل"، معتبرا ذلك "أمرا حاسما للوفاء بتفويضها بموجب القرار 1701 الصادر من مجلس الأمن الدولي، صيف 2006".



وأضاف: "قوات حفظ السلام التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، تعرضت مساء الثلاثاء، لهجوم من قبل مجهولين حيث تم تخريب المركبات التابعة للأمم المتحدة وسرقة أشياء رسمية منها".

واعتبر أن "حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام هو أمر غير مقبول وينتهك الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية".



وأردف: "يجب أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها"، مطالبا "السلطات اللبنانية بالتحقيق بسرعة وبشكل شامل، ومحاكمة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم".



وزاد: "على عكس بعض التضليل الإعلامي الذي تلا الاعتداء، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في الجيش اللبناني في دورية روتينية".



ويعد هذا الهجوم الثاني خلال أسبوعين، إذ اعترض شبان لبنانيون في بلدة "شقرا" (جنوب) في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دورية تابعة لقوات "يونيفيل"، ما أسفر عن صدمها شابين خلال محاولتها الهرب.



ومن مهام تلك القوات مراقبة تطبيق القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، عقب حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

الأناضول

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