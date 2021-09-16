الأمم المتحدة تدعو لاعتماد إجراءات بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري - شدّدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على الضرورة الملحة بشأن وقف بيع واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تشكل خطرا جسيما يهدّد حقوق الإنسان، إلى أن يتم اعتماد الضمانات الملائمة.



وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، دعت باشيليت في بيان الأربعاء، إلى حظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن استخدامها بما يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحذرت من أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي قد تحمل آثارا سلبية وكارثية، إذا ما تم استخدامها من دون إيلاء اعتبار كافٍ لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة