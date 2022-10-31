الأمم المتحدة تدين الهجمات على مقديشو

الوكيل الإخباري - دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية، وبشدة الهجمات التي وصفها بـ"الشنيعة" التي وقعت في مقديشو وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح كثيرين.

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وأكد غوتيريس أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الصومال ضد التطرف العنيف، متعهدة بمواصلة تقديم الدعم من أجل أن ينعم الصومال بالسلام والرخاء.



إلى ذلك، يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الحالة في الصومال حيث سينظر الأعضاء في مستقبل البعثة الأممية وتحديد أولوياتها هناك.



وحسب تقرير قدمه، أمين عام الأمم المتحدة للمجلس، واطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فان حكومة الصومال الاتحادية شددت على أن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ينبغي تنفيذها مع احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي.

بترا