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السبت، 23-07-2022 04:03 م

الأمم المتحدة تدين الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني

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الوكيل الإخباري - دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجمات الصاروخية اليوم السبت، على ميناء أوديسا الأوكراني، الذي يعدّ اساسياً لتنفيذ الاتفاق حول استئناف تصدير الحبوب، الذي جرى التوقيع عليه في اسطنبول.

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وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش في بيان إنه "لا بد من التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا".


وكان حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا أندريه رايكوفيتش، أعلن أن قوات روسية أطلقت 13 صاروخا وأصابت مطارا عسكريا، وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

 

بترا

 




 

 


 

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