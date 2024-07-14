الأمم المتحدة تدين محاولة اغتيال ترامب

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "يدين بشكل قاطع" ما وصفه بأعمال "العنف السياسي" ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومحاولة اغتياله.



وأعرب غوتيريش في بيان مقتضب صدر عن ناطقه الإعلامي فجر اليوم "عن أطيب تمنياته للرئيس ترامب بالشفاء العاجل".



وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أصيب بجروح في أذنه خلال إطلاق نار أمس السبت على تجمّع انتخابي حاشد، حيث شوهد وقد تلطّخ وجهه بالدم عقب إطلاق النار في بتلر بولاية بنسيلفانيا، فيما قُتل المشتبه به وأحد المارة وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة.

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