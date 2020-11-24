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الثلاثاء، 24-11-2020 02:46 م

الأمم المتحدة ترحب بانعقاد الاجتماع التشاوري الموسع للبرلمان الليبي بالمغرب

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الوكيل الاخباري- ‏وصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماع الموسع الذي يعقده مجلس النواب الليبي بشقيه في مدينة طنجة المغربية بالمشجع.

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وقالت البعثة في بيان بالمناسبة: "إن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحب بها".


ولفتت البعثة الدولية إلى أنها طالما ساندت "وحدة مجلس النواب، ونأمل أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021".


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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