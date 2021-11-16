الأمم المتحدة تطالب ميانمار بإطلاق سراح 47 صحفيا

الوكيل الإخباري- جددت الأمم المتحدة، الإثنين، مطالبها لسلطات ميانمار، بإطلاق سراح 47 صحفيا منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير/شباط الماضي، مرحبة بإفراجها عن الصحفي الأمريكي، داني فينستر.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.



والإثنين، أعلن سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، بيل ريتشاردسون، في بيان، إفراج ميانمار عن فينستر، وذلك بعد أيام من الحكم عليه بالسجن 11 عاما.



وقال حق: "نحن نرحب بتقارير إطلاق (ميانمار) سراح فينستر ونعتبر ذلك خطوة إيجابية".



وأضاف: "ونحن نكرر مطالبتنا بإطلاق سراح 47 من الصحفيين الآخرين، بما في ذلك 7 صحفيات ما زلن رهن الاعتقال".



وتابع: "وكل هؤلاء الصحفيين يستحقون أن يكونوا طلقاء".



والجمعة، أدين فينستر، مدير تحرير المجلة الإلكترونية "فرونتير ميانمار"، بنشر معلومات كاذبة أو تحريضية، والاتصال بمنظمات غير قانونية وانتهاك لوائح التأشيرات.



ووفقا للأمم المتحدة، احتجز جيش ميانمار ما لا يقل عن 126 صحفيا ومسؤولا إعلاميا وناشرا منذ فبراير / شباط 2021، ولا يزال هناك 47 رهن الاحتجاز ، بينهم 20 اتهموا بارتكاب جرائم.

الأناضول

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