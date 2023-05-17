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الأربعاء، 17-05-2023 12:07 م

الأمم المتحدة تطلب تمويلا بقيمة 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات إلى السودان

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الوكيل الإخباري- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تمويل قدره 2.56 مليار دولار، لتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان خلال العام الحالي.

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وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة باتت بحاجة إلى تمويل قدره 2.56 مليار دولار، لتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان خلال العام الحالي، بعدما كان التمويل المطلوب يبلغ 1.75 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان: "اندلعت أعمال قتالية في الخرطوم في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وانتشرت العمليات القتالية بسرعة في مناطق أخرى بالبلاد"، مضيفا: "أدت العمليات القتالية إلى نزوح نحو مليون شخص منذ 15 أبريل، منهم 730 ألف شخص نزحوا داخليا، و220 ألف شخص نزحوا إلى الدول المجاورة، ورغم إعلان جدة حول الالتزام بحماية المدنيين السودانيين في 11 مايو، إلا أن القتال بالكاد خفت حدته".

وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 24.6 مليون سوداني، من بين 49 مليونا آخرين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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