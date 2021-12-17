الأمم المتحدة تطلق خطة لدعم 1.6 مليون فلسطيني

الوكيل الإخباري - أطلقت منسقة الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة خطة استجابة إنسانية بقيمة 510 مليون دولار، لمساعدة 1.6 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، خلال عام 2022.

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وقالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة: "العشرات من المنظمات الإنسانية على استعداد لتنفيذ مشاريع الخطة البالغ عددها 193 مشروعا"، مؤكدة "أننا معا سنعمل على حماية حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة، ودعم قدرات الفلسطينيين الضعفاء، للتغلب على آثار الأزمة الممتدة وتجاوزها".



وأضافت هاستينغز: "هناك حاجة إلى التمويل المستدام لمنع المزيد من التدهور، ولكن لرؤية انخفاض في الاحتياجات، يجب تأمين الحلول السياسية لهذه الأزمة التي طال أمدها".

روسيا اليوم