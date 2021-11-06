السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

ما خفي أعظم يتصدر تويتر بعد الكشف عن أسر ضابطين من الموساد

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة في إربد

دعوات لمصفوفة تنفيذية لملفات الزيارات الملكية

الأونروا: إجازات اجبارية بدون راتب للعاملين

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

أولياء أمور طلبة: تسجيل عدد كبير من اصابات كورونا بمدرسة خاصة في السلط

تنويه من وزارة العدل حول الخدمات الالكترونية التي تقدمها

وفيات السبت 6-11-2021

التعليم العالي تحسم الجدل حول اقامة حفلات التخرج في الجامعات

السبت، 06-11-2021 11:16 ص

الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لتصاعد العنف في بغداد

الامم-المتحدة-700x375


الوكيل الإخباري-أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن "أسفها لتصاعد العنف" في بغداد.

اضافة اعلان


وكتبت في بيان صحفي: "نعرب عن أسفنا لتصاعد العنف والإصابات التي حدثت في بغداد اليوم".


وأضافت: "ندعو الأطراف كافة إلى أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وأن تبقى المظاهرات سلمية".


وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم أن مؤسساتها استقبلت 125 جريحا أصيبوا في صدامات وقعت بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة، والقوات الأمنية العراقية .

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6185abcf4236044bb24b1b45

الدفاعات السعودية تسقط مسيّرة استهدفت خميس مشيط

252455175_10158707625169335_3267538257977517707_n

بايدن يعين اللبنانية سارة منقارة مستشارة خاصة

63b1e84817

الرياض تعلن مشاركتها أسماء الإرهابيين السعوديين بالخارج

image

فرنسا تحذر السودان بملف الديون

6185ce3d4236041cf722f969

مقتل وإصابة ستة تونسيين في حادث بميناء الزاوية الليبي

كاظم

الكاظمي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات الجمعة

أخبار متعلقة
10202130224115834767514

بعثة يونامي بالعراق تعرب عن أسفها لأعمال العنف ببغداد

2

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين للتهدئة بعد سقوط قتلى وجرحى

1-1469065

احتجاجات على نتائج الانتخابات العراقية -فيديو

اث

فيسبوك يحذف منشورا لرئيس الوزراء الإثيوبي

61811fb54c59b73899482a2d

العراق .. الإعدام شنقا لمدانين قتلا متظاهرا

10202125154748186422547

العراق: مقتل مدنيين وإصابة آخرين بهجوم إرهابي