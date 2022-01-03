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الإثنين، 03-01-2022 04:15 م

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتسهيل حوار شامل لحل الأزمة السودانية

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الوكيل الإخباري-أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الاثنين، عن استعدادها لتسهيل حوار شامل لحل الأزمة السودانية.

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وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، في بيان "يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي واستكمال عملية السلام حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية. يجب التغلب على انعدام الثقة بين الجهات السودانية من خلال حوار هادف وشامل. UNITAMS على استعداد لتسهيل هذه العملية".


وأكد أنه يؤمن بـ"وجوب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أنه "حين تشهد البلاد اليوم عقبة أخرى إثر الانقلاب الأخير في 25 أكتوبر، يستمر نضال الشعب السوداني في سبيل الحرية والديمقراطية".
كما أعرب بيرتس عن أسفه لقرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التنحي، مؤكدا أنه يحترم قرار حمدوك ويثني على الإنجازات التي تحققت تحت قيادته، وكذلك الإنجازات الهامة التي حققها خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.

 

روسيا اليوم

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