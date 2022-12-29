الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

الجيش يعلن عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

الخميس، 29-12-2022 01:16 م

الأمم المتحدة تعين كويتيا منسقا لمبادرة نقل الحبوب

63ad568f4c59b7671d7d701a


الوكيل الاخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الكويتي عبدالله دشتي، منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

اضافة اعلان

 

ويأتي تعيين دشتي خلفا للسوداني أمير محمود عبدالله، الذي شغل منصب منسق الأمم المتحدة منذ أغسطس 2022.

يذكر أنه تم إطلاق المبادرة من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن.

وحسب بيان للأمم المتحدة صادر في نوفمبر الماضي، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمواد الغذائية المنقولة من الموانئ الأوكرانية بموجب مبادرة البحر الأسود أكثر من 9.7 مليون طن متري.

وكان مفتشو الوفدين الأممي والتركي قد أكملوا  46 عملية تفتيش على متن السفن المتجهة للخارج، وعبر الممر بأمان ما مجموعه 14 سفينة- 12 سفينة متجهة إلى الخارج وسفينتان متجهتان إلى الداخل-، بما في ذلك سفينة مستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6389e1034c59b72c0b0a2092

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

63ad3bc142360424522d262f

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

63ad51e64c59b77b241b4219

رسميا.. زيادة رواتب المصريين عام 2023

63ad4e644236041b2129f508

رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك مجالها الجوي

0d9d19c9-618f917542360471f8316391

مصر.. عدد السكان يسجل رقما جديدا مع نهاية 2022

yo0dX

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

أخبار متعلقة
63a6e8dd4236043af840b3b4

أردوغان يتحدث عن بشرى جديدة للشعب التركي