الأمم المتحدة تعين كويتيا منسقا لمبادرة نقل الحبوب

الوكيل الاخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الكويتي عبدالله دشتي، منسقا للأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

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ويأتي تعيين دشتي خلفا للسوداني أمير محمود عبدالله، الذي شغل منصب منسق الأمم المتحدة منذ أغسطس 2022.



يذكر أنه تم إطلاق المبادرة من قبل أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، بهدف السماح باستئناف الصادرات الأوكرانية من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، عبر ممر إنساني بحري آمن.



وحسب بيان للأمم المتحدة صادر في نوفمبر الماضي، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمواد الغذائية المنقولة من الموانئ الأوكرانية بموجب مبادرة البحر الأسود أكثر من 9.7 مليون طن متري.



وكان مفتشو الوفدين الأممي والتركي قد أكملوا 46 عملية تفتيش على متن السفن المتجهة للخارج، وعبر الممر بأمان ما مجموعه 14 سفينة- 12 سفينة متجهة إلى الخارج وسفينتان متجهتان إلى الداخل-، بما في ذلك سفينة مستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي.

روسيا اليوم