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الأربعاء، 03-05-2023 09:20 ص

الأمم المتحدة تكشف عدد الفارين من السودان إلى دول مجاورة

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الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فرار أكثر من 100 ألف شخص من السودان إلى دول مجاورة، هربا من الاشتباكات العسكرية.

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وقالت متحدثة المفوضية أولغا سارادو، أمس الثلاثاء، إن "عدد الأشخاص الذين عبروا حتى الآن من السودان إلى الدول المجاورة يقدر بأكثر من 100 ألف لاجئ".

وأوضحت سارادو أن "العدد يشمل سودانيين ومواطني جنوب السودان العائدين إلى ديارهم، وأشخاصا كانوا بالفعل لاجئين داخل السودان هربا من القتال" في دول أخرى لم تسمها.

ولم تشر المسؤولة الأممية إلى الدول التي يفر إليها اللاجئون، لكن الشبكة أوضحت أن أغلب اللاجئين يفرون عبر حدود السودان الشمالية مع مصر والغربية مع تشاد.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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