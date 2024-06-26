الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين السودانيين المهجّرين إلى تشاد

الوكيل الاخباري- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النزاع في السودان أجبر أكثر من 600 ألف لاجئ سوداني و180 ألف لاجئ تشادي على النزوح من السودان إلى تشاد.

اضافة اعلان

وأشارت المفوضية في بيان لها إلى أن "الأزمة الإنسانية في شرق تشاد قد وصلت إلى مرحلة حرجة" داعية إلى "تقديم دعم دولي فوري للاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد".



وأضافت المفوضية أن "تدفق اللاجئين لا يبدو أنه يتراجع حيث عبر حوالي 630 شخصا يوميا خلال شهر مايو المنصرم من معبر أدري الحدودي بين تشاد والسودان".



وذكرت أنها "قامت بالتوسيع في مخيمات اللاجئين بالتعاون مع شركائها وبنت قريتين للعائدين التشاديين" موضحة أن هذه الجهود "غير كافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة للاجئين في تشاد".



وأكدت أن "ثلث القادمين الجدد إلى تشاد يعيشون حاليا في ظروف صعبة في مواقع غير منظمة على طول الحدود".



وحذرت المفوضية الأممية من أن "الوضع قد يتدهور بسرعة عند الحدود التشادية حيث تظل احتمالات نزوح المزيد من الأشخاص مرتفعة وذلك نتيجة استمرار القتال في مدينة الفاشر السودانية والمناطق الريفية المجاورة لها في شمال دارفور".