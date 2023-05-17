الأمم المتحدة تكشف عن تكلفة إعمار أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال تقرير أممي إنه على الرغم من قروض صندوق النقد الدولي والمساعدات المالية الدولية، يتوقع أن يصاب الاقتصاد الاوكراني بالركود خلال 2023 وسط تقديرات بتكلفة إعمار بنحو411 مليار دولار.



وقال التقريرالأممي، "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، الصادر اليوم الثلاثاء، "فقد الاقتصاد الأوكراني معظم قدرته الصناعية والبنية التحتية للطاقة نتيجة للحرب وانكمش بنسبة 29.1٪ في عام 2022. وعلى الرغم من المساعدة المالية الخارجية، بما في ذلك قرض من صندوق النقد الدولي ودعم مباشر للميزانية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سيصاب الاقتصاد الأوكراني بالركود في عام 2023، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لإنعاش وإعمار أوكرانيا 411 مليار دولار".

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من ناحية أخرى لفت التقرير إلى أنه في بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى وجورجيا، تعتبر ديناميات التنمية الاقتصادية إيجابية، حيث ستستفيد البلدان المصدرة للطاقة، بما في ذلك أذربيجان وكازاخستان، من ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك +، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لبلدان رابطة الدول المستقلة وجورجيا، بنسبة 0.6٪ في عام 2023، بعد انكماش بنسبة 1.9٪ في عام 2022 ، وفي عام 2024 سيتسارع النمو إلى 2.2٪.

روسيا اليوم