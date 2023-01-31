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الثلاثاء، 31-01-2023 09:47 ص

الأمم المتحدة: توصية بمنح 8 منظمات مركزا استشاريا بالاقتصادي والاجتماعي

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الوكيل الإخباري- أوصت اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، بالأمم المتحدة، الليلة الماضية، بمنح 8 منظمات مركزا استشاريا خاصا لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما أرجأت اتخاذ إجراءات بشأن 84 منظمة أخرى.

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وكانت اللجنة أوصت الأسبوع الماضي بمنح حوالى 200 منظمة أخرى المركز الاستشاري.


وتنظر اللجنة المكونة من 19 عضوا بطلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف المقدمة من المنظمات غير الحكومية، وبعد مراجعة الطلب والموافقة عليه من قبل اللجنة يوصى له بالحصول على المركز الاستشاري.


ومن بين المنظمات التي تمت التوصية بقبولها الليلة الماضية: منظمتان من الولايات المتحدة ومثلها من المملكة المتحدة وواحدة من كل من الصومال وروسيا والنـرويج وكندا.


ومن بين المنظمات التي تم إرجاء البت بقبولها، 4 منظمات مغربية وأخرى من دولة فلسطين هي جامعة القدس.


والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل

الدولية، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي.

 

بترا

 




 

 


 

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