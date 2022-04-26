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الثلاثاء، 26-04-2022 12:25 م

الأمم المتحدة: حل أزمة الناقلة صافر يحتاج 144 مليون دولار

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الوكيل الإخباري-قالت الأمم المتحدة إن حل أزمة ناقلة النفط صافر المعطلة في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة بغرب اليمن والتي تنذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن، تحتاج الى 144 مليون دولار لحلها، وفقا لما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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وقال مكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي في بيان "هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار لحل الأزمة، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف".


والناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني منذ أكثر من ست سنوات، وسط تحذيرات أممية من احتمالات حدوث تسرب نفطي يعادل أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في 1989.


وأشار البيان إلى الحاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين حزيران- وأيلول لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية تشرين الأول أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة.


وأعلنت الأمم المتحدة السبت الماضي عن تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بتنسيق مشترك مع هولندا في 11 أيار المقبل لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الناقلة.


والسفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما تُستخدم كميناء عائم، وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام.


ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.

 

بترا

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