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السبت، 12-12-2020 03:10 م

الأمم المتحدة عن مناخ العراق: بحاجة إلى إجراءات لحماية البيئة

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الوكيل الاخباري - قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، أنها وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا اختارت الرئيس العراقي، للتحدث في قمة المناخ العالمي في الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "التغير المناخي هو واحد من أكثر القضايا الطارئة في عصرنا، حيث تعد قمة اليوم فرصة للبلدان للالتزام بمسار أكثر مرونة واستدامة، كذلك وضع العالم على الطريق الصواب لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية العالمية والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الى 1.5 درجة مئوية".


وأضافت، أن "المشاركين في القمة رحبوا بمصادقة العراق مؤخراً على اتفاقية باريس والتزامه باتخاذ إجراءات جريئة وجديدة لتقليل الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال تحقيق الانتقال الى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتشجيع اشكال أكثر استدامة لوسائل النقل".


وتابعت: "من خلال العمل على نحو وثيق مع الأمم المتحدة، فإن العراق يحرز تقدماً نحو تعزيز قدرته على التماهي والتكيف مع تغير المناخ".


وأشارت بعثة الأمم المتحدة، إلى أن "العراق من أكثر دول العالم تأثراً بالمناخ، حيث تبرز الحاجة الى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة إذا أردنا حماية البيئة للأجيال القادمة".


وسيلقي الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم، كلمة العراق أمام 70 رئيسا وزعيما حول العالم بشأن المناخ، بمشاركة اكثر من 70 رئيس وزعيم حول العالم، بينهم بابا الفاتيكان فرنسيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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