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الجمعة، 22-04-2022 01:51 م

الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد العنف بالقدس

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الوكيل الإخباري - أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

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وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: "نحن قلقون إزاء تصاعد العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين"، حيث اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في المسجد الأقصى بالقدس.


وأكد الهلال الأحمر في القدس، اليوم، وقوع 27 إصابة منها إصابتان خطيرتان إلى متوسطة خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى، وتم نقل 11 من المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وتتواصل المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في باحات الأقصى لليوم السادس على التوالي.

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