الأمم المتحدة: لا أرقام موثقة بشأن عدد القتلى بحرب أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى المدنيين في اوكرانيا منذ بدء الحرب أعلى بالآلاف من العدد الرسمي البالغ 3381 قتيلا.



وقالت بوغنر في إفادة صحفية من جنيف، اليوم، نقلته عنها قناة الحرة الأميركية، إن البعثة تعكف على إعداد تقديرات لقتلى الحرب من المدنيين، مبينة أن كل ما يمكننها قوله إن العدد أعلى بالآلاف عن أرقام قدمتها البعثة حتى الآن.

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