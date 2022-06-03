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الجمعة، 03-06-2022 02:26 م

الأمم المتحدة: لن ينتصر أي طرف في الحرب في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض في بيان اليوم الجمعة، "لا يوجد منتصر في الحرب في أوكرانيا، ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب. بدلا من ذلك، شهدنا على مدى مئة يوم ما تمّت خسارته من حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص".

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وقال عوض "كانت لهذه الحرب تداعيات غير مقبولة على الناس وأثرت على حياة المدنيين بجميع جوانبها"، وفق ما نقلته شبكة يورو نيوز الأوروبية.


وأفاد البيان أنه "في غضون أكثر بقليل من ثلاثة أشهر، أجبر نحو 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم، معظمهم نساء وأطفال".


وأوضحت الأمم المتحدة أنها تعمل على الحد من "التداعيات المدمرة للحرب على الأمن الغذائي عبر السعي لإطلاق تجارة الحبوب والسلع الأساسية".

 

بترا

 




 

 


 

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