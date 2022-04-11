الأمم المتحدة: نزوح 30 ألف شخص خلال 3 أشهر باليمن

الوكيل الإخباري-أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، نزوح 30 ألف شخص، خلال نحو 3 أشهر باليمن.

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وقالت المفوضية في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "فر ما يقرب من 30 ألف يمني من ديارهم خلال مطلع العام الجاري 2022".



وأضافت: "هذا العدد من النازحين يضاف إلى 4.3 ملايين شخص نزحوا منذ بداية الحرب (منذ عام 2015)".



وشددت المنظمة على أن "السلام والاستقرار الدائم في اليمن سيمكنها وشركائها من العمل على إيجاد حلول دائمة"، وفق المصدر ذاته.



ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



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