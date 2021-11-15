الأمم المتحدة: نزوح 6200 شخص بالحديدة اليمنية منذ الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، نزوح حوالي 6 آلاف و200 شخص في محافظة الحديدة غربي اليمن، منذ الجمعة.



جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اطلعت عليه الأناضول.



وقال البيان: "في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أخلت القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية مواقعها حول مدينة الحديدة".



وأوضح أن"هذه القوات انسحبت من منطقتي الدريهمي وبيت الفقيه، ومعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها بمديرية التحيتا، وأعيد انتشارها في مدينة الخوخة، على بعد حوالي 90 كم جنوبي الحديدة".



وأضاف البيان الأممي: "تشير التقارير الميدانية إلى أن قوات الحوثيين سيطرت على المناطق التي تم إخلاؤها بما في ذلك معظم مديرية التحيتا".



وأردف: "فيما لا يزال الوضع متقلبا للغاية، مع ورود تقارير عن اشتباكات عنيفة مستمرة بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي على طول المناطق الجديدة لخطوط السيطرة".



وتابع: "عقب هذه التطورات، نزحت حوالي 700 عائلة (نحو 4900 شخص) إلى مدينة الخوخة، بينما نزحت 184 عائلة أخرى (نحو 1300 شخص) جنوبا إلى منطقة المخا (جنوب الحديدة)".



ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

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الأناضول