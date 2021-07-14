الأربعاء 14-07-2021
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الأربعاء، 14-07-2021 03:38 م

الأمن البريطاني يحث على التعامل مع خطر التجسس من روسيا والصين

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الوكيل الإخباري- حث مدير جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5)، كين ماكلوم، السكان، على التعامل مع خطر التجسس من روسيا والصين بنفس يقظة التعامل مع الإرهاب.

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وأشار ماكلوم، إلى أن "الجواسيس الأجانب يسعون لسرقة التكنولوجيا وبث التفرقة ومهاجمة البنية التحتية"، موضحا أن "المخابرات البريطانية رصدت عشرة آلاف محاولة مقنعة من قبل جواسيس أجانب يسعون لاستمالة الناس العاديين في بريطانيا".


وشدد، على أن "البلاد بأكملها يجب أن تتحلى باليقظة للتصدي لخطر التجسس الخارجي".


وبحسب مصادر إعلام عالمية، فقد كشف مسؤولو المخابرات في بريطانيا أن "الصين وروسيا تسعيان لسرقة بيانات تجارية مهمة وما يتعلق بالملكية الفكرية، فضلا عن التدخل في السياسة وبث معلومات مضللة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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