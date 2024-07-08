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الإثنين، 08-07-2024 08:29 ص

الأمن الروسي يحبط محاولة الناتو وكييف بسرقة قاذفة استراتيجية روسية

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الوكيل الاخباري- أعلن الأمن الفدرالي الروسي إحباط محاولة لنظام كييف وحلفائه في "الناتو" لسرقة قاذفة Tu-22M3 استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية.

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وبحسب بيان صادر، حاولت المخابرات الأوكرانية تجنيد الطيار الروسي، وعرضت عليه مبلغ مليوني دولار والجنسية الإيطالية مقابل قيامه برحلة على متن الطائرة والتوجه بها إلى أوكرانيا.

وأشارت قوات الأمن إلى أنه تم الكشف عن تورط أجهزة استخبارات دول الناتو في الإعداد لهذه العملية وتنفيذها.

وقال قائد الطائرة إن عملاء أوكرانيين يهددون عائلته وللابتزاز رافضا كل المحاولات الخارجية.

 




 

 


 

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