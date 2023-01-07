الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها زودت هيئات حماية القانون الروسية بدفعة جديدة من رشاشات SR2M.



وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى أن معهد الأبحاث المركزي للهندسة الدقيقة التابع لها قدّم للقوات الخاصة في هيئات حماية القانون في روسيا مؤخرا دفعة إضافية من رشاشات SR2M.



تم تطوير رشاش SR2M المحدّث من عيار 9 ملم أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعام 2004 تم اعتماده من قبل القوات الخاصة التابعة هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، ومن ثم في وكالات إنقاذ القانون الأخرى في روسيا.

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روسيا اليوم