الأمن الروسي يعتقل 3 شبان في بارناول قبل محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

الوكيل الاخباري- أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باعتقال ثلاثة شبان بعد محاولتهم إشعال النار في أحد مقرات الانتخابات الإقليمية في بارناول عشية الانتخابات الرئاسية الروسية.



ووفقا للمخابرات الروسية، قام ثلاثة من سكان مقاطعة نوفوسيبيرسك بتحضير خمس عبوات حارقة (ما يسمى بقنابل المولوتوف). ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم، "وتم اعتقالهم من قبل رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالقرب من مبنى المقر الانتخابي الرئيسي أثناء محاولتهم تنفيذ هجومهم الإرهابي".

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وجاء في بيان المخابرات، أن زعيم المجموعة البالغ من العمر 23 عاما انتقل إلى إقليم ألتاي في نهاية عام 2023 بهدف العمل. وهناك تم تكليفه من قبل ممثلي منظمة إرهابية محظورة في روسيا بارتكاب الجريمة، فقام بوضع خطة لتنفيذ هجوم إرهابي بعدما تمكن من تجنيد أصدقاء تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما لارتكاب الجريمة.



وفتح رجال الأمن قضية جنائية للتحقيق في القضية وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (محاولة ارتكاب عمل إرهابي لمجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق).

روسيا اليوم