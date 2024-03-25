الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

وزير الخارجية: كفى توفير حصانة لإسرائيل في حربها على غزة

هزة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأمن الروسي يعتقل 3 شبان في بارناول قبل محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تُجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

الإقراض الزراعي: 99% نسبة تحصيلات قروض مشاريع المؤسسة في اربد

صندوق البحث والابتكار في وزارة التعليم العالي يبدأ استقبال الطلبات لمشروعات 2024

التربية تمنح طلبة التوجيهي فرصة أخيرة للتسجيل

الإثنين، 25-03-2024 12:30 م

الأمن الروسي يعتقل 3 شبان في بارناول قبل محاولة تنفيذ هجوم إرهابي

66013aaf4c59b77cb170c375


الوكيل الاخباري- أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، باعتقال ثلاثة شبان بعد محاولتهم إشعال النار في أحد مقرات الانتخابات الإقليمية في بارناول عشية الانتخابات الرئاسية الروسية.

ووفقا للمخابرات الروسية، قام ثلاثة من سكان مقاطعة نوفوسيبيرسك بتحضير خمس عبوات حارقة (ما يسمى بقنابل المولوتوف). ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم، "وتم اعتقالهم من قبل رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالقرب من مبنى المقر الانتخابي الرئيسي أثناء محاولتهم تنفيذ هجومهم الإرهابي".

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان المخابرات، أن زعيم المجموعة البالغ من العمر 23 عاما انتقل إلى إقليم ألتاي في نهاية عام 2023 بهدف العمل. وهناك تم تكليفه من قبل ممثلي منظمة إرهابية محظورة في روسيا بارتكاب الجريمة، فقام بوضع خطة لتنفيذ هجوم إرهابي بعدما تمكن من تجنيد أصدقاء تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما لارتكاب الجريمة.

وفتح رجال الأمن قضية جنائية للتحقيق في القضية وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (محاولة ارتكاب عمل إرهابي لمجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 4.8 درجات

1711360494670

ارتفاع قتلى العواصف الشديدة في البرازيل إلى 25 شخصًا

6600f826423604634b40b472

رئيس المكسيك يدعو واشنطن لإصلاحات جذرية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

66013d8842360462672eb47b

كييف تتبنى مسؤولية الهجمات على مصافي النفط الروسية

660132e24c59b7633e0137a2

فيديو- اشتعال النيران في حافلة وشاحنة بعد حادث مروري في موسكو

66011d0c4c59b74f266e63a8

قتلى ودمار جراء زلزال مدمر في بابوا غينيا الجديدة

أخبار متعلقة
65f0289842360444c743cdc6

الأمن الروسي يؤكد القضاء على 100 عسكري أوكراني على حدود مقاطعتي بيلغورود وكورسك