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الجمعة، 24-09-2021 02:25 م

الأمن الروسي يقطع إحدى أكبر قنوات تهريب المخدرات

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الجمعة أنه تم إحباط إحدى أكبر القنوات لتهريب المخدرات في روسيا وبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلمة (الدارك نت).

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وقال مكتب العلاقات العامة بهيئة الأمن الروسية في بيان له: "قام الأمن الفدرالي بإزالة واحدة من أكبر القنوات لتوريد المخدرات الصناعية على نطاق واسع وبيعها من خلال المتاجر الإلكترونية في قطاع الظل الخاص بالإنترنت".


وذكر البيان أنه تم في مقاطعات موسكو وروستوف و أستراخان و إقليم كراسنودار "اعتقال خمسة من أعضاء الجماعة الإجرامية العابرة للأقاليم، وبينهم الشخص المسؤول عن تنظيم قنوات إنتاج وتوزيع المخدرات، والذي نسق الأنشطة غير القانونية من أراضي تركيا".


وأشار البيان إلى أنه في وقت سابق تم في مقاطعة موسكو اكتشاف وإيقاف نشاط مختبر سري لصناعة المخدرات بطاقة إنتاجية تفوق 500 كيلوغرام شهريا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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