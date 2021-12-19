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الأحد، 19-12-2021 03:53 م

الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز على المتظاهرين وسط الخرطوم -فيديو

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الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز في شارع النيل في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم على المتظاهرون الذين وصلوا إلى المدينة من أم درمان.

جاء ذلك بعد أن استطاع المتظاهرون فتح جسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والعاصمة ووصلوا إلى شارع النيل الذي يوجد به القصر ومقر وزارة الخارجية.


وتدفق السودانيون، بدعوة من الحركة المؤيدة للديمقراطية، على شوارع العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في أكتوبر الماضي، والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لكنه همش الحركة المدنية.

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وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أجبرت الجيش على عزل الرئيس عمر البشير وحكومته أبريل عام 2019.


وقبيل المظاهرات، شددت السلطات الإجراءات الأمنية في الخرطوم وأم درمان، حيث كثفت قوات الأمن انتشارها حول المباني الحكومية والعسكرية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجيش والقصر الرئاسي، كما أغلقت الطرق والجسور الرئيسية التي تربط الخرطوم وأم درمان عبر نهر النيل.

 

 

روسيا اليوم

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