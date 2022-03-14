الأمن العام السعودي ينبه زائري المسجد الحرام بعدم ترك أطفالهم خلال تأدية المناسك

الوكيل الإخباري- نبه الأمن العام السعودي ، أمس الأحد ، زائري مسجد الحرام بعدم ترك أطفالهم لوحدهم خلال تأدية مناسك الحج والعمرة وذلك للحفاظ عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين .
حيث قال الأمن العام السعودي، عبر تويتر :"أخي زائر الحرمين ..
أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين ".
وكان قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، في وقت سابق ، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة في الحرم المكي والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي هو 5 سنوات وذلك للتنظيم وفق الطاقة الاستيعابية.
أخي زائر الحرمين ..— الأمن العام (@security_gov) March 13, 2022
أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين. pic.twitter.com/5lGHuHWdZ9