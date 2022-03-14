الأمن العام السعودي ينبه زائري المسجد الحرام بعدم ترك أطفالهم خلال تأدية المناسك

الوكيل الإخباري- نبه الأمن العام السعودي ، أمس الأحد ، زائري مسجد الحرام بعدم ترك أطفالهم لوحدهم خلال تأدية مناسك الحج والعمرة وذلك للحفاظ عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين .

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حيث قال الأمن العام السعودي، عبر تويتر :"أخي زائر الحرمين ..

أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين ".



وكان قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، في وقت سابق ، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة في الحرم المكي والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي هو 5 سنوات وذلك للتنظيم وفق الطاقة الاستيعابية.





أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين. أخي زائر الحرمين ..أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين. pic.twitter.com/5lGHuHWdZ9 March 13, 2022



