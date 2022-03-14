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الإثنين، 14-03-2022 11:01 ص

الأمن العام السعودي ينبه زائري المسجد الحرام بعدم ترك أطفالهم خلال تأدية المناسك

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الوكيل الإخباري- نبه الأمن العام السعودي ، أمس الأحد ، زائري مسجد الحرام بعدم ترك أطفالهم لوحدهم خلال تأدية مناسك الحج والعمرة وذلك للحفاظ عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين .

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حيث قال الأمن العام السعودي، عبر تويتر :"أخي زائر الحرمين ..
أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين ".

 


وكان قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، في وقت سابق ، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة في الحرم المكي والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي هو 5 سنوات وذلك للتنظيم وفق الطاقة الاستيعابية.

 


 




 

 


 

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