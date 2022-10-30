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الأحد، 30-10-2022 08:54 ص

الأمن الغذائي العربي على رأس أجندة أعمال قمة الجزائر

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية.

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ودعا أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية، أمس السبت، إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل إنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.


وقال: "واقع الأزمات لا بد أن يحتل مكانة هامة على أجندة أعمال القمة، كما أن أزمة الغذاء تمثل أولوية مهمة، ونأمل تدشين استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي".


وأكد أبو الغيط: "يمكننا أن نقول من دون مبالغة أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على شفا الانفجار".


وأشار الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن القمة تتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر (المصالحة الفلسطينية) والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده، كما ستكون القمة القادمة علامة فارقة في تجديد دماء العمل العربي المشترك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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