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السبت، 29-06-2024 11:54 ص

الأميرة آن شقيقة ملك بريطانيا تغادر المستشفى

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الوكيل الإخباري- أعلنت العائلة الملكية البريطانية أن الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز، غادرت المستشفى الجمعة، بعدما نقلت إليها قبل أيام.

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وغادرت الأميرة آن، البالغة من العمر 73 عامًا، مستشفى ساوثميد في مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا بعدما نُقلت إليها مساء الأحد الماضي، وهي تعاني من ارتجاج في المخ وإصابات طفيفة.


وعادت الأميرة آن إلى مقر إقامتها الريفي في غاتكومب بارك غرب العاصمة لندن، فيما أعرب زوجها تيم لورنس عن "أحر شكره لفريق المستشفى على رعايتهم وخبرتهم ولطفهم خلال إقامتها القصيرة".


وفي وقت سابق، قال زوج الأميرة إنها تتعافى ببطء بعد الحادث، فيما أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن الصدمة التي تلقتها الأميرة من قبل الحصان تسببت بمشاكل في الذاكرة، ولم تستطع أن تتذكر بالضبط ما حدث.


والأميرة آن فارسة رفيعة المستوى، ومثلت بريطانيا في الألعاب الأولمبية مونتريال 1976، كما تعرف الأميرة آن بشخصيتها القوية والمتحفظة، وتوصف بأنها العضو الأكثر نشاطًا في العائلة الملكية.

العين الاخبارية


 




 

 


 

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