الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران أهرامات مصر - صور

الوكيل الإخباري - اعتبر قصر "كلارنس هاوس" الملكي البريطاني أن زيارة ولي العهد الأمير تشارلز أمير ويلز وعقيلته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول إلى الأهرامات المصرية، تعد لحظة استثنائية في التاريخ.

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ونشر القصر على "تويتر" مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز ودوقة كورنوال، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول.



كما نشر صورا للأمير والدوقة خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته لهما يصاحبها تعليق: "ترحيب حار من الرئيس والسيدة الأولى لمصر، في قصر الاتحادية".

روسيا اليوم