الأمير وليام يكشف آخر تطورات حالة كيت الصحية

الوكيل الإخباري - قال ولي عهد بريطانيا الأمير وليام، أمس الجمعة، إن زوجته كيت "على ما يرام"، وذلك في تعليق علني نادر حول صحة أميرة ويلز في الوقت الذي تخضع فيه للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان.



وأعلنت كيت في مارس الماضي أنها تتلقى العلاج بعد تشخيص إصابتها بالسرطان عقب جراحة في المعدة خضعت لها في بداية العام.



وذكرت في ذلك الوقت أنها بخير، لكن مكتب الزوجين قال إنهما لن يقدما تحديثات منتظمة عن حالتها الصحية وإنها لن تستأنف واجباتها العامة حتى يسمح لها أطباؤها بذلك.



لكن وليام (41 عاما) قال "إنها على ما يرام، شكرا"، وذلك حينما سُئل عن صحة زوجته خلال زيارة إلى مستشفى في جزر سيلي قبالة ساحل كورنوال في جنوب غرب إنجلترا.

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سكاي نيوز عربية