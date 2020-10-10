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السبت، 10-10-2020 03:35 م

مهددا بقوة عسكرية في حال التعرض لبلاده ض

الأول منذ أشهر.. تصريح عسكري مهم لزعيم كوريا الشمالية

كوز
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ


الوكيل الإخباري - قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، إن بلاده سوف تستمر في تقوية جيشها، وذلك خلال عرض عسكري، أقيم اليوم السبت.

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وأوضح الزعيم الكوري الشمالي، أن القوة العسكرية لكوريا الشمالية لا توجه لأي شخص، مؤكداً أنه سوف يستمر في بناء قدرة دفاعية ذاتية، وفق وكالة (رويترز).

وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم أنه سوف يحرك مسبقا أقوى قوة عسكرية إذا تعرضت للتهديد، متابعاً: "كوريا الشمالية عازمة على مواجهة أي تهديدات.

وبدأ التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية في بث لقطات، اليوم السبت، لعرض عسكري ذكرت السلطات الكورية الجنوبية أنه أقيم في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إقامة ذلك العرض العسكري الذي تابعه عن كثب محللون ومسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بحثا عن دلائل على صواريخ باليستية جديدة بعيدة المدى لم تكشف عنها كوريا الشمالية في عرض عام منذ أوائل 2018، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قالت، في وقت سابق، إن بيونغ يانغ أظهرت إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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