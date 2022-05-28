السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 02:06 م

الأول هذا العام.. شاهد فيديو تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

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