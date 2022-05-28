الأول هذا العام.. شاهد فيديو تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

الوكيل الإخباري - تعامدت الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر اليوم السبت، في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً، وهو التعامد الأول للشمس هذا العام. اضافة اعلان





وأفاد رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأنه عند لحظة التعامد تكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا ويختفي ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، مشيرا إلى أن الشمس تكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.



وعدّ ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من الخشب منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض، لافتا إلى أنه عند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لجميع القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

( عكاظ)