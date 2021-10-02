السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 06:24 م

الأونروا تواجه أزمة مالية وجودية

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الوكيل الاخباري - حذرت وكالة الأمم المتحدة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أنها تواجه أزمة مالية "وجودية" وتحتاج إلى تمويل طارئ بقدر 120 مليون دولار لتفادي انهيار محتمل.

وصرح المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، لمجموعة صغيرة من الصحفيين، أمس الجمعة، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، بأن الوضع المالي الحالي يشكل "خطرا وجوديا حقيقيا" على الوكالة، محذرا من التقليل من خطورة هذا الوضع، لأنه قد يجبر "الأونروا" على تقليص خدماتها.

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