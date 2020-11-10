الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 03:34 ص

الأونروا : نعجز عن دفع رواتب الموظفين في الشهرين القادمين

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الوكيل الاخباري - أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس: سوريا، لبنان، غزة، الضفة الغربية والأردن، مساء اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضه القاطع لما أعلن عنه المفوّض العام للوكالة بخصوص رواتب الموظفين، مشدداً على أن رواتب الموظفين خط أحمر وأنه لن يسمح بأي حالٍ من الأحوال بتطبيق هذه السياسة.

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وقال المؤتمر في بيانٍ باسم جميع الأقاليم، إنّ المفوّض أبلغهم خلال اجتماعٍ طلبه هو، أنّ إدارة الأونروا لن تتمكّن من دفع رواتب شهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وكانون الأول/ديسمبر المقبل كاملة لعجز مالي في ميزانيتها، مُعلناً أنّ رؤساء الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة رفضوا هذا الطرح من حيث المبدأ قطعياً.

 

المصدر - بوابة اللاجئين 


 




 

 


 

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