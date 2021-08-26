الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة اليامون غرب جنين

الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

انتحار عشريني في عين الباشا

الجمارك تضبط خط انتاج سجائر مخالف للقانون

سلاح الجو: انتهاء التسجيل بتجنيد مرشحي الطيران 28 آب

4 مليون حركة إلكترونية على خدمات حكومية رقمية خلال 3 شهور

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى

عاجل

الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

الخميس، 26-08-2021 09:26 ص

الإحصاء المصرية : عدد سكان القاهرة يعادل 4 دول أوروبية

مصررر


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10.1 مليون نسمة، وهو ما يساوي عدد سكان 4 دول أوروبية هي البرتغال والمجر وسويسرا والنمسا.

اضافة اعلان


ورصدت بيانات الجهاز اقتراب عدد سكان القاهرة من عدد سكان السويد في عام 2030 بواقع 11.2 مليون نسمة، والإمارات 11.1 مليون نسمة، واليونان 10.8 مليون نسمة، والتشيك 10.7 مليون نسمة، ويتساوى أو يفوق عدد سكان مجموعة من الدول بعدد طفيف في عام 2030 وهي البرتغال 10 مليون نسمة، المجر 9.6 مليون نسمة، سويسرا 9.5 مليون نسمة، النمسا 9.3 مليون نسمة.


وظلت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة ثم القليوبية 6 ملايين نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.4 مليون نسمة، وأخيرا الغربية 5.3 مليون نسمة.


وكانت 50 يوما فقط كافية من أجل زيادة عدد السكان بـ250 ألف مولود، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليبلغ إجمالي عدد السكان 102 مليون و250 ألفا، منذ أن سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.


وبلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما الماضية من العام الجاري 5 آلاف فرد، وفي الساعة 208 أفراد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61271b4b4236045a56016b84

استمرار توافد الحشود إلى محيط مطار كابول

6126d2184c59b7253e5ebe51

تركيا: يمكن أن نواصل تشغيل مطار كابول بعد إجلاء قواتنا

6126cae74c59b7259e453a8b

السعودية وقطر توقعان وثيقة هامة

1-1459511

السفارة الأميركية تنصح الأميركيين بعدم الذهاب إلى مطار كابول

thumbs_b_c_afd5d8f98afce70811cd464b1c59ad69

تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

6126d299c6535

تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

أخبار متعلقة
1-1459047

عودة الجالية المصرية على متن طائرة نقل عسكرية من كابول

هزه

مصر.. السلطات تصدر بيانا بعد تعرض القاهرة لهزة أرضية

ارتفاع-درجات-الحرارة

مصر على موعد مع موجة حر شديدة الأسبوع المقبل