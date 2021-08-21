الإعصار يستهدف المكسيك والرئيس يحذر

الوكيل الاخباري- يقترب الإعصار جريس من ولاية فيراكروز المكسيكية المنتجة للنفط، صباح السبت، في الوقت الذي حث فيه رئيس البلاد المواطنين في خمس ولايات على اللجوء للأماكن المرتفعة والملاجئ.



وقال المركز الوطني للأعاصير إن جريس كان من الفئة الثالثة مساء أمس الجمعة، ويثير رياحا تبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة.



وأضاف المركز الذي مقره ميامي إن جريس كان على بعد نحو 165 كيلومترا بشمالي مدينة فيراكروز في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ، ويتحرك غربا بسرعة 17 كيلومترا في الساعة.



من جهته قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على "تويتر" إنه تم تجهيز الآلاف من قوات الحماية المدنية ووزارة الدفاع والبحرية، وكذلك شركة الكهرباء الحكومية.



وذكرت السلطات أن الإعصار "جريس" اجتاح في الأسبوع الماضي ساحل المكسيك المطل على الكاريبي وأسقط أشجارا وتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص، لكن دون التسبب في خسائر في الأرواح. كما اجتاح جريس جامايكا وهايتي اللتين ما زالتا تترنحان من آثار زلزال بلغت قوته 7.2 درجة، مصحوبا بأمطار غزيرة.

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المصدر: روسيا اليوم