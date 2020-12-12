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السبت، 12-12-2020 08:53 ص

اعتقل عام 2019

الإعلام الإيراني : إعدام الصحفي المعارض روح الله زام

اعدام
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي الإيراني المعارض، روح الله زام.

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وأيدت المحكمة العليا الإيرانية، الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق زام الذي اعتقل عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.


ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية، أن الصحفي الإيراني المعارض روح الله زام، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017، أُعدم اليوم السبت.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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