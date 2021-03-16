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الثلاثاء، 16-03-2021 09:56 م

الإعلام اللبناني: الاحتلال يقصف مزارع شبعا بقذائف ثقيلة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن قصف إسرائيلي لمزارع شبعا جنوب لبنان، مشيرة إلى "أصوات انفجارات داخل الجولان السوري المحتل".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن "المدفعية الإسرائيلية، قصفت الأحراج الداخلية لمزارع شبعا بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم"، دون المزيد من التفاصيل

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من جهتها، نقلت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن هناك "دوي أصوات انفجارات عميقة بين الحين والآخر، صباح اليوم، يتردد صداها في المنطقة الحدودية، ناتجة عن مناورات بالمدفعية يجريها جيش العدو الاسرائيلي في عمق مزارع شبعا وهضبة الجولان المحتلين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).

المصدر : دنيا الوطن

 

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