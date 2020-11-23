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الإثنين، 23-11-2020 04:01 م

مسؤول أمني ينفي

الإعلام الليبي: مسلحون يحاولون اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط

نفط
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا


الوكيل الإخباري - أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت جريدة "بوابة الوسط" الليبية الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية، أصيل البشير، في تصريح لصحيفة "صدى" الاقتصادية، إن "ما حدث بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم هو مجرد إشكالية ونقاشات حدثت بين الشركات".

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كما نفى المسؤول بحرس المنشآت، الأخبار المتداولة حول اقتحام الحرس مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، مع استنكارهم ما تم تداوله حيال ذلك.


وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المصرف المركزي، في وقت سابق، تصحيح بيان صادر عنه وصفته بالكيدي، وتوعدت بأنها ستلجأ "إلى سلطة الادعاء العام" إذا لم يتحقق ذلك.


واستنكر بيان صادر عن المؤسسة اللييية للنفط بشدة ما وصف بـ"ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر" بشأن الإيراد والإنفاق من بداية العام حتى مطلع أكتوبر.


وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط "بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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