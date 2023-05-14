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الأحد، 14-05-2023 09:43 ص

الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية في تونس

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في تونس إبراهيم بودربالة خلال جلسة عامة، عن تكوين 6 كتل برلمانية.

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وبحسب موقع "شمس أف أم" التونسي، أمس السبت، فإن تركيبة الكتل البرلمانية الجديدة جاءت كما يلي:

كتلة صوت الجمهورية تتألف من 25 عضوا في البرلمان وتترأسها آمال المؤدب.

كتلة لينتصر الشعب تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها علي زغدود.

كتلة الأمانة والعمل تتألف من 20 عضوا في البرلمان ويترأسها فخري عبد الخالق.

كتلة الأحرار تتألف من 19 عضوا في البرلمان ويترأسها صابر المصمودي.

الكتلة الوطنية المستقلة تتألف من 21 عضوا في البرلمان ويترأسها عماد أولاد جبريل

كتلة الخط الوطني السيادي تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها يوسف طرشون.


روسيا اليوم

 




 

 


 

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