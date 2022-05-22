الإعلان عن ثاني إصابة في الشرق الأوسط بجدري القردة

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عن احتمال رصد إصابة ثانية لجدري القردة في البلاد على متن سفينة شحن عائدة من أوروبا.

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يأتي ذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض في الأراضي المحتلة والشرق الأوسط أمس السبت.



وأفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي بأن الشخص المشتبه في إصابته عاد مؤخرا من رحلة إلى أوروبا الغربية ويخضع حاليا لفحص جدري القردة، مبينة أنه يتلقى العلاج في مركز برزيلاي الطبي في عسقلان وحالته طفيفة.



ولم يكشف عن هوية المريض لكن تم تأكيد أنه رجل يبلغ من العمر 27 عاما وكان يعمل على سفينة شحن راسية في أسدود. وهو معزول تماما ولم يكن على اتصال بمرضى آخرين في المستشفى، حسب تقارير.



وأوصى طاقم تابع إلى الاحتلال مكلف بالتعامل مع الأوبئة، بالتزود بالأدوية الخاصة بمعالجة مرض جدري القردة، في محاولة لتبديد المخاوف من خطورة المرض.



من جانبها قالت السلطة الفلسطينية صباح اليوم الأحد إنه لم يتم اكتشاف أي إصابة بمرض جدري القردة في مناطق الضفة الغربية.

روسيا اليوم



